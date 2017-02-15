Роскомнадзор требует удалить ролик о невыполненных обещаниях властей

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube удалить опубликованный на канале оппозиционера Алексея Навального ролик, посвященный сравнению с реальностью предвыборных обещаний партии "Единая Россия" в 2002 году. В ведомстве сочли, что видео нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Навальный намерен обжаловать требование Роскомнадзора в суде. Он отметил, что, согласно российскому законодательству, вредной для детей является только та информация, которая побуждает их к самоубийству, склоняет к употреблению наркотиков, оправдывает насилие и противоправное поведение, отрицает семейные ценности, содержит нецензурную брань или порнографию. В ролике о невыполненных обещаниях "Единой России" признаков нарушения этого закона нет, утверждает оппозиционер.

"Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2003 году обещала в два раза сократить стоимость коммунальных услуг, обеспечить каждую семью собственным жильем, превратить Северный Кавказ "в туристическую и курортную "Мекку" России", а также сделать страну лидером мировой политики и экономики к 2017 году. При этом, согласно манифесту партии, уже в 2005 году каждый гражданин должен был начать получать свою долю от использования природных богатств.

Ролик о невыполненных обещаниях "Единой России" Навальный опубликовал в 2011 году. Только в YouTube его посмотрели почти два с половиной миллиона раз.