В Кремле считают "странными" планы Навального участвовать в выборах

В Кремле назвали "странными" намерения оппозиционера Алексея Навального участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации действующего президента России Владимира Путина сообщает Financial Times.

Собеседник газеты заявил, что планы Навального "выглядят как не соответствующие закону". Однако, по его словам, просто разговоров оппозиционера о выборах и открытия его предвыборных офисов в регионах недостаточно для того, чтобы власти предприняли шаги, чтобы остановить политика.

В ответ на заявление источника Financial Times Навальный написал в своем Твиттере, что он, в свою очередь, считает "странными" планы Путина находиться у власти 24 года".

8 февраля суд в Кирове после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" приговорил Алексея Навального к пяти годам условного лишения свободы. Политик намерен вновь добиваться отмены приговора в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), и заявляет о намерении участвовать в президентских выборах.

Еще до вынесения оппозиционеру обвинительного приговора пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что участие Навального в выборах – это его право, а все критерии, которым должен соответствовать кандидат на пост главы государства, прописаны в Конституции.