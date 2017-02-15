Сказки Первого канала

Война в Донбассе обогащает президента Порошенко, поэтому он не хочет ее прекращать. Такова тема ток-шоу Первого канала "Время покажет". Как именно она его обогащает, в каких формах, в каких размерах – совершенно неважно. Порошенко и другие украинские олигархи наживаются на войне, поэтому война все идет и идет.

Люди гибнут, страна нищает, а эти кровопийцы с каждый днем войны становятся все жирнее – коллективная мысль собравшихся в студии бьется горячечным ключом. Фон за спиной ведущего – это такой компьютерный мультик, по ходу которого комары-кровососы с лицами Яценюка, Порошенко, Коломойского и почему-то Николая Баскова (возможно, это похожий на него украинский олигарх), то и дело подлетают к телу девушки Украины и тычут в него своими хоботками, от чего по ее щекам начинают катиться крупные компьютерные слезы. Насосавшись, они от девицы отваливаются, слезы с ее лица исчезают, но потом комары устремляются к этому аппетитному телу снова и снова пьют из него кровь, и слезы капают опять. И так весь эфир.

Но это бы ладно, если бы они обсуждали придуманные ими же сказки. Они, за неимением фактических свидетельств обогащения украинской олигархической военщины, решили к своей теории пристроить украинских социологов!

– Вы посмотрите, как думают ваши соотечественники украинцы по поводу того, кому выгодна эта война! – кричит ведущий какому-то несогласному украинскому гостю. – 65,5 процентов украинцев считают, что война продолжается потому, что она выгодна киевскому правительству и олигархам!!! Подчеркиваю, это мнение украинцев! Это данные Киевского международного института социологии!

На экране в это время фигурирует инфографика, иллюстрирующая цифры этого опроса и дату, когда он якобы был проведен: февраль 2016 года.

И я, конечно же, пишу запрос в этот институт, который действительно существует и действительно проводит разные опросы, касающиеся войны, пропаганды, сравнений настроений русских и украинцев и пр.

И вот что выясняется.

Этот опрос был проведен институтом по заказу общественной организации "Детектор медиа". И не в феврале, а в декабре прошлого года. Опрос назывался: "Как российская пропаганда влияет на общественное мнение Украины".

Вопросов было двенадцать. "Наши формулировки, – уточнила Наталия Лигачева, руководитель "Детектор медиа", – были именно такими, какими они присутствуют в информационном поле".

Вопросы шли парами. Одна из пар была такой:

а) Война продолжается, потому что она выгодна киевскому правительству и олигархам?

б) Война продолжается, потому что Россия не выводит свои войска из Донбасса и не прекращает поддержку ЛНР / ДНР?

Так вот на первый вопрос ответили "согласен" и "скорее согласен" соответственно 29,3 и 36,6 процента, а на второй вопрос ответили "согласен" и "скорее согласен" соответственно 38,3 и 32,4.

Собственно говоря, одни и те же люди могут считать виновными тех и других. Но совершенно понятно, что вторых, тех, которые считают виновной в продолжении войны Россию, больше – их 70,7 процента.

И вот эту вторую часть опроса Первый канал блистательно опустил. И получилось, что украинцы во всем винят свое собственное правительство, никакую не Россию.

"Кстати, это же показали и другие пары вопросов, – рассказал мне генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Вот пример:

а) Киевские власти целенаправленно срывает перемирие и Минский процесс – согласны 39%;

б) Россия и ЛНР / ДНР целенаправленно срывают перемирие и Минский процесс – согласны 66%.

Мы также установили, что в тех же случаях, когда у людей есть собственный опыт и они могут сравнить его с пропагандой, влияние пропаганды меньше. Например, с утверждением "В Украине преследуются этнические русские, русскоязычные граждане и инакомыслящие" согласны 16%, хотя это было одним из главных объяснений аннексии Крыма и войны на Донбассе".

И поди теперь отмойся. Едва ли Первый канал принесет им извинения в своем эфире. Вот прямо возьмет и скажет на весь мир: опять мы выдернули из контекста, опять перевернули с ног на голову, опять не сказали всей правды. Ха.

А русские люди, да, впечатлены как обычно. Уж если сами украинцы винят в войне своих олигархов, что же нам остается?! Не Путина же винить. Не себя. Не Россию.

О, сколько еще компьютерной графики и фейковых диаграмм будут тратить на то, чтобы замазать российскую роль в донбасском конфликте.