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Новости

На Кубани вновь задержан организатор "тракторного марша" Алексей Волченко

Алексей Волченко

Алексей Волченко

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В Краснодарском крае сотрудники Следственного комитета задержали Алексея Волченко, организатора протестной акции кубанских фермеров. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По словам одного из соратников активиста, Волченко подозревают в даче взятки медицинскому работнику. Сам фермер утверждает, что накануне к нему домой пришел неизвестный и предложил "решить вопрос" с лечением его отца за деньги. Активист обратился в полицию, на следующий день его задержали. Официального подтверждения этой информации нет.

В августе прошлого года кубанские фермеры организовали акцию протеста против незаконного захвата земель в регионе и на тракторах отправилась в Москву. В Ростовской области колонну задержали. Многие участники акции, в том числе Волченко, были арестованы.

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