"Поставил под удар президента"

Помощник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн объявил в понедельник поздно вечером об отставке. Президент Трамп не отреагировал на это известие, однако Белый дом передал прессе-заявление об отставке, подписанное Флинном, в котором он приносит извинения за неумышленное введение в заблуждение администрации Трампа относительно своего телефонного разговора с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. "Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", – говорится в заявлении Флинна.​ По данным американских СМИ, будущее Майкла Флинна обсуждалось в Белом доме все последние дни.

Телефонный разговор с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце концов стоил работы помощнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну. Тройка ведущих американских газет вышла со статьями, в которых, со ссылками на многочисленные источники в администрации президента Трампа, говорится о том, что пребывание Майкла Флинна в должности помощника президента по вопросам национальной безопасности находится под вопросом – по сути, из-за того, что он неверно информировал вице-президента Майкла Пенса о содержании своего телефонного разговора с послом России в США Сергеем Кисляком.

Разговор Кисляка и Флинна состоялся 29 декабря, в тот день, когда администрация Барака Обамы объявила о введении санкций против российских разведслужб и их руководителей за организацию киберопераций против американских политических партий во время президентской кампании в США. Информация об этом телефонном разговоре вскоре появилась в печати, вызвав, в лучшем случае, недоумение. Американская пресса тут же в один голос потребовала от будущего советника по национальной безопасности ответа на вопрос обсуждал ли он с российским послом американские санкции.

Флинн занял круговую оборону с тех пор, как началось расследование насчет того, что он сказал послу России об отмене санкций

В ответ на запросы прессы и вопросы критически настроенных законодателей последовало решительное "нет" и из уст самого Майкла Флинна и из уст Майкла Пенса, который говорил от имени администрации. Однако в прошлый четверг газета The Washington Post вышла со статьей, из которой следовало, что американские спецслужбы прослушивали телефонные разговоры посла России, в том числе и беседу Флинна с Кисляком, во время которой будущий помощник президента затронул и тему санкций. Как говорят источники газеты, санкции были упомянуты мельком, никаких обещаний российскому послу дано не было, но разоблачение The Washington Post выставило администрацию Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса в двусмысленном свете.

Как пишет The New York Times, "Майкл Флинн занял круговую оборону с тех пор, как началось расследование касательно того, что он сказал послу России об отмене санкций" против России. The Wall Street Journal опубликовал большую статью, в которой утверждается, что Белый дом рассматривает вопрос о том, сохранить ли Майкла Флинна в должности помощника президента по национальной безопасности, несмотря на то, что он, по словам людей, знакомых с ситуацией, принес извинения вице-президенту Майклу Пенсу и своим коллегам из окружения президента Трампа. Но эти данные датировались утром понедельника.

В последние дни высшие представители администрации Трампа уходили от ответа на вопрос, продолжает ли президент полностью доверять Майклу Флинну

Ближе к вечеру The Washington Post нанесла, возможно, решающий удар по Майклу Флинну, опубликовав обширную статью о том, что бывшая глава министерства юстиции перед своим увольнением передала одному из ближайших советников президента Трампа служебную записку с предупреждением о том, что, во-первых, Флинн не сообщил всех подробностей Белому дому о своем разговоре с Кисляком, во-вторых, что, по мнению глав американских спецслужб, помощник президента по национальной безопасности поставил себя "в компрометирующее положение".

Газеты заметили, что в последние дни высшие представители администрации уходили от ответа на вопрос, продолжает ли президент полностью доверять Майклу Флинну. Неослабное внимание к его разговору с российским послом представляло все более серьезную проблему для администрации.

Как говорит Джеффри Манкофф, ведущий научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, эта история, по крайней мере свидетельствует о том, что администрация Дональда Трампа все еще действует в условиях неразберихи:

Тот факт, что Трамп воздерживался от всякой критики в адрес Майкла Флинна дает основания предполагать, что это не была его чистая самодеятельность

– Это свидетельствует, по меньшей мере, об отсутствии четкой системы руководства в новой администрации. Вице-президент Пенс явно не знал о подробностях разговора Флинна с Кисляком, и публично опроверг предположения о том, что во время этого звонка обсуждались санкции против Кремля. В более широком смысле это дает поводы для постановки вопросов о природе этих контактов и о том, как к этому относится президент Трамп. На мой взгляд тот факт, что президент воздерживался от всякой критики в адрес Майкла Флинна дает основания предполагать, что это не была чистая самодеятельность Флинна. В любом случае, это был крайне неудачный шаг со стороны ближайшего советника Дональда Трампа, который еще выглядел и попыткой подрыва политики администрации Барака Обамы, которая находилась у власти в момент этого разговора.

– Может ли эта история отразиться на будущем российской политики администрации, скажем, затруднить выполнение задачи улучшения отношений с Россией, которую, как считается, поставил перед собой президент Трамп?

Давление будет нарастать, если администрация Дональда Трампа в самом деле попытается осуществить своего рода разрядку в отношениях с Москвой

– Я не знаю, потому что президент и его окружение не очень обращают внимание на политические последствия своих шагов. Если они готовы переступить через серьезное сопротивление в Конгрессе, противников в прессе, они могут выдерживать линию на улучшение отношений с Россией. Если бы мы имели дело с традиционной администрацией, я бы ответил на этот вопрос утвердительно: да, любая президентская администрация очень серьезно подумала бы, не стоит ли проявить гибкость перед лицом такого жесткого давления, не лучше ли не предпринимать шагов, которые наверняка усилят это давление. Я подозреваю, что это давление будет нарастать, если администрация Дональда Трампа в самом деле попытается осуществить своего рода разрядку в отношениях с Москвой, – говорит Джеффри Манкоф.

Майкл Флинн стал жертвой политического противостояния в Вашингтоне, считает американский военный эксперт вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниэл Гурэ:

– У Флинна больше врагов в Вашингтоне, чем друзей. Он считается трудным в общении человеком, он был среди самых первых представителей истэблишмента, поддержавших Дональда Трампа-кандидата, и тем самым навлек негодование многих не только среди комментаторов близких демократической партии изданий, конгрессменов-демократов, но и консерваторов, которым не нравятся его взгляды. Атакуя его, они, образно говоря, целят в президента Трампа.

– Тем не менее, его телефонный разговор с российским послом в день введения новых санкций, а затем отрицание того факта, что он обсуждал санкции с представителем Кремля, казалось бы, дает поводы для серьезных опасений критикам администрации Трампа?

По большому счету, он не совершил ничего незаконного, но своим поступком он поставил под удар президента

– Я думаю, что это был проходной разговор. Флинн, скорее всего, не придавал ему особого значения. Это гораздо более простое и правдоподобное объяснение происшедшего, чем сложные конспирологические теории. Потом, осознав свою оплошность, он попытался скрыть некоторые подробности этого разговора. Насколько я понимаю, по большому счету, он не совершил ничего незаконного, но свои поступком он поставил под удар президента и это может быть смертельно опасным для карьеры проступком в Вашингтоне.

– Флинн уходит в отставку на фоне подозрений в том, что он действовал в пользу отмены санкций, и эту версию подтверждают слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в том, что Майкл Флинн не обсуждал с Сергеем Кисляком отмену санкций. Будет ли труднее Дональду Трампу ослабить режим санкций, если он в самом деле захочет это сделать?

– Это затрудняет задачу. Такие истории добавляют противников идее отмены санкций. Я предполагаю, что он потеряет значительное число законодателей от своей собственной партии, если он попытается это сделать. Все это направит американо-российские отношения по гораздо более извилистому руслу, чем это могло. Ирония ситуации, на мой взгляд, состоит в том, что попытка открыть предварительные линии связи между новой администрацией и российскими властями дала крайне неприятную отдачу для обеих сторон, – говорит Дэниэл Гурэ.