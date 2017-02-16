Путин лучше Сталина? Эфир в 19:05

Время любви к Сталину пришло? Если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к генсеку ЦК ВКП(б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%. Но, по-прежнему. более 80% россиян поддерживают политику Владимира Путина, более того, 32 - % считают, что живут в самое лучшее для России во всей ее истории - путинское время. Для 29% лучшее время - брежневское.

Директор "Левада-центра" профессор, доктор философских наук Лев Гудков - по итогам последних исследований расскажет о сегодняшних настроениях россиян. Ведет передачу Михаил Соколов.