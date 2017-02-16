На Украине возбуждено уголовное дело на Захара Прилепина

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против гражданина России, писателя Евгения (Захара) Прилепина.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Фейсбуке, писателю инкриминируется участие в деятельности террористической организации и финансирование терроризма.

13 февраля стало известно, что Прилепин стал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов так называемой самой "Донецкой народной республики". Сам Прилепин заявил, что будет участвовать в боевых действиях.

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины Прилепин активно поддерживал пророссийских сепаратистов. С 2015 года он является советником главы "ДНР" Александра Захарченко и опубликовал о нём книгу.

Известно, что в прошлом Прилепин был командиром отделения ОМОНа и воевал в Чечне.