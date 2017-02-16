Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

На Украине возбуждено уголовное дело на Захара Прилепина

Российский писатель Захар Прилепин

Российский писатель Захар Прилепин

Смотреть комментарии

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против гражданина России, писателя Евгения (Захара) Прилепина.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Фейсбуке, писателю инкриминируется участие в деятельности террористической организации и финансирование терроризма.

13 февраля стало известно, что Прилепин стал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов так называемой самой "Донецкой народной республики". Сам Прилепин заявил, что будет участвовать в боевых действиях.

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины Прилепин активно поддерживал пророссийских сепаратистов. С 2015 года он является советником главы "ДНР" Александра Захарченко и опубликовал о нём книгу.

Известно, что в прошлом Прилепин был командиром отделения ОМОНа и воевал в Чечне.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG