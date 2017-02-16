В Симферополе начинается суд над Николаем Семеной

Сегодня в суде Симферополя начинается процесс по делу украинского журналиста Николая Семены, сотрудника сайта "Крым.Реалии" (проекта медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

Пророссийские власти Крыма обвиняют журналиста в "публичных призывах к сепаратизму" за одну из его статей против аннексии полуострова Россией. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

В четверг 27 правозащитных организаций, входящих в "Платформу гражданской солидарности" резко осудили уголовное преследование Семены и заявили, что Кремль проводит "политические репрессии против тех, кто посмел критиковать действия России в Крыму, захваченном ею в 2014 году - в нарушение международного права".

Обеспокоенность судьбой Семены выражают ОБСЕ и международные организации в защиту прав журналистов, которые расценивают действия пророссийских властей в Крыму как наступление на независимую прессу и инакомыслие.



В январе президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент заявил, что обвинения в адрес Николая Семены - часть согласованных усилий российских и пророссийских властей, стремящихся лишить жителей Крыма доступа к независимым СМИ.

