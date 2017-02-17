В Екатеринбурге запретили митинг в память о Немцове в центре города

Власти Екатеринбурга не согласовали проведение митинга в память о Борисе Немцове в центре города, предложив перенести его в другое место, сообщает "Интерфакс". В мэрии заявили, что на площади Труда уже согласовано другое мероприятие.

Акция была запланирована на вечер 27 февраля. Ее организаторы намереваются отказаться от формата митинга и ограничиться возложением цветов к портрету Немцова.

В прошлом году городские власти также отказали в проведении акции в память об оппозиционном политике.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. В годовщину его смерти во многих городах России проходят мероприятия, посвященные памяти оппозиционера.