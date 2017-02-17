Полтавченко требует исправить закон о встречах с депутатами

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не подписал закон о запрете на несогласованные встречи депутатов с избирателями, потребовав внести в него ряд изменений. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Представитель губернатора Юрий Шестериков заявил, что Полтавченко предлагает разрешить встречи с депутатами без предварительного уведомления, если в них будут принимать участие не более ста человек. При этом они должны проходить только в заранее согласованных местах.

Ранее Законодательное собрание Петербурга приняло закон, запрещающий депутатам проводить публичные встречи с избирателями без согласования с властями. Проект поправок в закон о статусе депутатов был внесен по инициативе "Единой России". Противники этого решения заявляют, что оно лишит граждан последней законной возможности собираться для проведения публичных акций.

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