В аннексированном Крыму начался суд над журналистом Николаем Семеной

В Симферополе начался суд над Николаем Семеной, сотрудником сайта "Крым.Реалии" (проекта медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода). Подконтрольные России власти Крыма обвиняют журналиста в "публичных призывах к сепаратизму" за одну из его статей против аннексии полуострова. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

По словам президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томаса Кента, обвинения в адрес Николая Семены — часть согласованных усилий российских и пророссийских властей, стремящихся лишить жителей Крыма доступа к независимым СМИ. Обеспокоенность судьбой Семены также выражают ОБСЕ и ряд правозащитников.

В настоящее время Семена находится под подпиской о невыезде. Дело журналиста засекречено, подробности следствия неизвестны. По словам адвокатов, в деле из доказательств обвинения фактически только лингвистическая экспертиза текста статьи "Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма".