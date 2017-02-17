Белый дом отрицает сведения о развёртывании Нацгвардии США

Белый дом орицает появившиеся в пятницу сообщения о возможной дислокации 100-тысячного контингента Национальной гвардии вокруг нелегальных поселений иммигрантов в 11-ти штатах. Опровержение было заявлено Белым домом через несколько минут после появления информации агентства Associated Press.

Корреспондент агентства утверждал, что видел проект меморандума, в котором содержалось предложение о беспрецедентном развёртывании Национальной гвардии. Проект представлял собой 11-страничный материал, написанный министром внутренней безопасности США, четырёхзвёздным генералом в отставке Джоном Келли.

В меморандуме говорилось, что план развёртывания Национальной гвардии мог бы затронуть "миллионы людей", живущих в разных штатах. Четыре из 11-ти штатов, названных в меморандуме, граничат с Мексикой - это Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Техас. План развёртывания охватил бы также штаты Орегон, Невада, Юта, Колорадо, Оклахома, Арканзас и Луизиана.

В сообщении Associated Press говорится, что проект документа датируется 25-м января и был направлен главам таможенных и пограничных ведомств.