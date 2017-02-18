Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Новосибирске

В центре Новосибирска открылся предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального. На пресс-конференции он заявил, что рассматривает Новосибирск как одну из основных площадок для старта своей предвыборной кампании на пост президента:

– Мы хотим вернуть политику в регионы, мы хотим, чтобы регионы активнейшим образом участвовали в избирательной кампании. Мы не согласны с тем, что все решается в Москве. Я уверен, что мы в Новосибирске сможем наращивать тот уровень политического давления, чтобы заставить власть регистрировать независимых кандидатов. Здесь будет самая настоящая избирательная кампания, – отметил Навальный.

По словам Леонида Волкова, руководителя предвыборного штаба оппозиционного политика, Новосибирск им хорошо знаком. Именно здесь два года назад "Демократическая коалиция" пыталась принять участие в кампании по выборам в Законодательное собрание. Но до выборов их тогда не допустили, а на самого Волкова завели уголовное дело, в результате рассмотрения которого он был признан виновным в препятствовании профессиональной деятельности журналиста и приговорен к штрафу. Сейчас политики собираются учесть опыт предыдущей кампании:

– Вы знаете, два года назад мы собрали 17 тысяч подписей в Новосибирской области, поэтому я уверен, что собрать 7,5 тысячи подписей мы точно здесь сможем. По закону, на сбор подписей законодатель отводит месяц – с 25 декабря по 20 января. Так сказать, самое лучшее время, когда в России можно собирать подписи. Все сделано так, чтобы успеть было нельзя. Поэтому если заранее не подготовиться, то ничего не получится, – сказал Волков.

Новосибирский штаб возглавил Сергей Бойко, давний соратник Алексея Навального. Бойко уверен, что штаб станет одним из самых активных в стране: на сегодняшний день в качестве волонтеров уже заявилось более четырехсот человек:

– Мы открываемся не на пустом месте. У нашей команды кампании здесь уже были, многих волонтеров мы хорошо знаем. Всех вновь пришедших мы обучим и приступим к выполнению основной задачи: вести кампанию не в интернете, а на улице, через агитацию, – заявил Бойко.

В ближайшее время Алексей Навальный планирует открыть региональные штабы в Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Казани и Нижнем Новгороде. Всего до конца года в России должно заработать 77 таких площадок.