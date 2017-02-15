У Навального отчитались о первых месяцах предвыборной кампании

Леонид Волков, соратник Алексея Навального опубликовал результаты первых двух месяцев предвыборной кампании оппозиционера.

По его словам, за это время подписи в поддержку выдвижения политика на пост президента России оставили около 120 тысяч человек, на ведение кампании были собраны более 20 миллионов рублей, а в Петербурге был открыт первый предвыборный штаб.

До 6 марта соратники Навального планируют открыть еще шесть штабов: в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Казани и Нижнем Новгороде. Волков отметил, что к работе в регионах приступили 25 координаторов.

Всего Навальному предстоит собрать еще около 180 тысяч подписей и не менее 130 миллионов рублей. Необходимы также 77 действующих предвыборных штабов.

Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента России в середине декабря прошлого года. В начале февраля после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" суд приговорил оппозиционера к пяти годам условного лишения свободы.

Несмотря на обвинительный приговор, политик продолжил предвыборную кампанию. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Кремле действия Навального считают "странными", поскольку закон запрещает участвовать в выборах осужденным по тяжкой статье.

В ответ на это оппозиционер заявил, что он считает "странными" планы Путина находиться у власти 24 года".