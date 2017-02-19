Владимир Кара-Мурза-младший выписался из московской больницы и покинул Россию для прохождения курса реабилитации. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров. По словам самого Кара-Мурзы, восстановление его здоровья займет несколько месяцев, а во время реабилитации ему придется заново научиться ходить.

Владимир Кара-Мурза-младший является координатором общественной организации "Открытая Россия" и председателем фонда Бориса Немцова. Кроме этого, Кара-Мурза состоит в движении "Солидарность", а в 2015–2016 годах политик занимал пост зампредседателя оппозиционной партии ПАРНАС.

В больницу Владимир Кара-Мурза-младший попал 2 февраля. Причиной госпитализации стала "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". С такими же симптомами политик был госпитализирован в мае 2015 года. Тогда Кара-Мурза утверждал, что его отравили, чтобы помешать его деятельности. Произошедшее так и не было расследовано.

Что стало причиной "острой интоксикации" политика в этот раз, пока неизвестно. Сам Кара-Мурза-младший, несмотря на повторное отравление, заявил, что он не собирается каким-либо образом ограничивать свою политическую деятельность и продолжит работу в "Открытой России".