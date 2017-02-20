Воспитательница Евгения Чудновец вновь обжаловала приговор

Осужденная за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец подала повторную жалобу на приговор. Об этом 20 февраля сообщила ее адвокат Мария Кириллова.

Первая жалоба не была принята Курганским областным судом, который заявил об отсутствии оснований для пересмотра приговора. Представитель суда тогда пояснил, что защита может обратиться в Верховный суд России.

В ноябре 2016 года Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

В начале февраля Верховный суд отказался дать правовую оценку действиям судей, которые вынесли приговор воспитательнице. Сама Чудновец отказалась просить о помиловании. Ее муж Андрей Мясников заявил, что она намерена добиваться полного оправдания и реабилитации через суды.