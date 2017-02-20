В Ивановской области голодающую пенсионерку осудили за кражу еды

70-летней пенсионерке из Ивановской области, которая была осуждена на год лишения свободы условно из-за того, что воровала продукты от безденежья, в российском парламенте посоветовали пойти работать, если ей не хватает пенсии. При этом в деревне, где она живет невозможно найти работу. Об этом пишет Ivanovo News.

Приговор, вызвавший общественный резонанс, обсуждался в обеих палатах российского парламента. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Валерий Рязанский, в частности, заявил: "Может, этот человек еще в силах работать. Может, порекомендовать устроиться на какую-то работу, которая позволяла бы материально что-то дополнять в семью". Если же это невозможно, то местные власти, по мнению Рязанского, должны "попробовать оказать ей поддержку теми способами, которые существуют". А россиянам посоветовал даже в ситуации крайней нужды "не опускаться до воровства", признав, что, возможно, их на это толкает "низкая пенсия".

В Госдуме заявили, что ситуация выглядит "возмутительно и нелепо", но давать оценку решению суда не стали и обратились в прокуратуру Ивановской области.

Как следует из материалов уголовного дела, осужденная пенсионерка Надежда Шакурова из деревни Федорищи, совершала кражи из дома соседей. В августе женщина украла с чужой кухни кетчуп и немного сахара. А в начале декабря две банки тушенки, упаковку макарон, сахар, печенье и 17 пакетиков чая. Общий ущерб составил 630 рублей. Эти поступки пенсионерки были квалифицированы следователями как тяжкие преступления, ей грозил шестилетний срок лишения свободы.

В суде женщина пояснила, что пошла на преступления из-за нищеты. Из 7300 рублей пенсии больше половины уходит на погашение кредита за холодильник. После оплаты коммунальных услуг у пенсионерки на продукты остается только одна тысяча рублей в месяц. На эти деньги женщина содержит и своего мужа, которому не платят зарплату с июня.

В районном суде говорят, что это не первый случай, когда местные жители совершают кражи от голода. В конце января к 240 часам обязательных работ приговорили местного жителя, который украл у соседей 300 граммов селедки, полбуханки хлеба, 100 граммов сыра. На суде он также заявил, что был голодным, пишет "Российская газета".