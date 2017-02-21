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Новости

Гудков объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы

Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков

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Бывший депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков на пресс-конференции во вторник официально объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году. Об этом сообщает "Новая газета".

Дмитрий Гудков будет баллотироваться на пост мэра Москвы
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По словам Гудкова, он хочет стать "единым демократическим кандидатом" и рассчитывает на свое выдвижение на выборы от партии "Яблоко". Избирательная кампания политика, как ожидается, будет состоять из двух этапов: участие соратников Гудкова в муниципальных выборах в Москве осенью 2017 года и непосредственно выборы главы города.

В партии "Яблоко" ранее заявили о готовности рассмотреть вопрос выдвижения Гудкова. О возможной поддержке политика также заявил основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский.

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