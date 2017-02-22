Приказано списать. Эфир в 18:05

В России стремительно развивается практика списания долгов за коммунальные услуги с банковских карт неплательщиков. Управляющие компании взыскивают деньги по упрощенной процедуре, получив судебный приказ. Должники, часто и не подозревают, что кому-то задолжали, а о списании средств узнают случайно. Впрочем, чаще долги действительно есть, но люди не согласны с теми суммами, которые намеревается взыскать с них управляющая компания.

Что такое судебный приказ и как о нем можно узнать? Что делать, если деньги за коммуналку списывают в том числе, с пенсионного счета? И как поступать, если вы не согласны с претензиями коммунальных служб?

В студии Радио Свобода: юрист Сергей Селиванкин и секретарь совета одного из московских домов Мила Серова.