С "Яблоком" или без

Дмитрий Гудков официально объявил о своем решении участвовать в выборах мэра Москвы, которые должны состояться в сентябре 2018 года.

Гудков, известный по своей работе в Госдуме прежнего созыва, сказал журналистам о том, что претендует на то, чтобы быть единым демократическим кандидатом и даже "предпринял для этого ряд шагов".

Гудков не скрывает, что прежде всего рассчитывает на поддержку партии "Яблоко" и его лидера Григория Явлинского:

Представление о том, что мэр хозяйственник, а не политик, до меня разрушил Борис Немцов

– Я встречался с Григорием Алексеевичем Явлинским , мы с ним подробно обсудили эти планы, я ему изложил, как будет проходить наша кампания, сначала муниципальная, а потом и кампания по выборам мэра. В "Яблоке" достаточно такая демократическая процедура принятия решений, и в принципе, эта идея нравится очень многим, я знаю, внутри партии "Яблоко" много моих сторонников. И я надеюсь на поддержку с их стороны. Кроме того, я обращаюсь за поддержкой и к другим политическим силам, которые разделяют наши взгляды и нашу программу - партия ПАРНАС, и "Солидарность", и "Открытая Россия". Я рассчитываю на поддержку всех своих союзников, в том числе и Алексея Навального. Потому что нам нужно будет проводить сложную кампанию в разных регионах, нам нужны волонтеры, нам нужно финансирование. Поэтому эту кампанию мы начинаем сейчас.

– ​Считается, что мэр должен быть в первую очередь хозяйственником, и только во вторую политиком. Вы готовы разрушить представление?

– Его уже разрушил до меня Борис Немцов. В свое время он стал одним из самых молодых губернаторов, за плечами у него был опыт парламентской работы. У меня есть опыт работы в Государственной Думе, и поверьте, это тоже орган власти, где принимаются очень важные законы. Главное - сформулировать принципы. Вот когда Немцов пришел, он сказал: "Не буду врать, не буду воровать". И все! Явлинский до сих пор вспоминает Нижегородскую область как регион с лучшими автомобильными дорогами. То есть это был прорыв. Говорят, что когда в начале 90-х приглашали официантов работать в рестораны, главным условием было отсутствие опыта работы в советских магазинах по принципу "вас много, а я одна". Поэтому я считаю, что когда ситуация в стране поменяется, опыт хозяйственной деятельности в этой коррупционной системе будет не активом, а пассивом. Должны прийти новые люди, которые будут отстаивать в первую очередь принципы, и тогда город будет развиваться. Москва - европейский город. Поэтому мы должны реализовать здесь все самые успешные практики.

– ​И все таки до самих выборов еще есть этап регистрации. В поддержавшей вас на думских выборах партии "Яблока" есть достаточно людей, которые не в восторге от вашей инициативы "пойти в мэры"...

– Нет гарантии, что только одна партия пройдет муниципальный фильтр, поэтому здесь надо, конечно, создавать широкую коалицию. Я не вижу какой-то проблемы, никакого конфликта с "Яблоком" у меня нет. Давайте подождем внутренних дискуссий внутри партии, - говорит Дмитрий Гудков.

На выборах 2013 года "Яблоко" выдвигало в мэры Сергея Митрохина, который не попал даже в тройку "призеров". Тем не менее Митрохин считает себя более достойным представлять "Яблоко" на выборах московского градоначальника:

– Мне кажется, что у Дмитрия Гудкова очень мало шансов и быть выдвинутым от партии "Яблоко", как он хочет, и добиться успеха тем более. Потому что Дмитрий Гудков не ассоциируется с Москвой, ее проблемами. У него нет опыта работы в Москве, защиты прав москвичей. Ему, собственно говоря, нечего предъявить. Он выглядит как человек, который просто решает свои карьерные проблемы. "Выборы мэра - ага, я могу на них выступить, - видимо думает Дмитрий Гудков. - Поэтому все должны меня поддержать". А почему, собственно, все должны его поддерживать? Он же ведь не доказал свою полезность для москвичей, для города. Он мне напоминает тех кандидатов в мэры Москвы, которые были моими конкурентами на прошлых выборах. Я про них тогда сказал, чем я от них отличаюсь? Тем что я хочу стать мэром, потому что занимаюсь проблемами Москвы, а они занялись проблемами Москвы, потому что хотели стать мэрами. Вот примерно это из этой же серии. Мне кажется, что это будет абсолютно невыгодно для демократических сил, показывать, что они поддерживают человека, у которого нет ни опыта работы в Москве, ни конкретной программы. Наверняка, он какую-то программу сейчас сочинит, видимо. Но это же не серьезно. Москвой надо очень долго и тщательно заниматься, многие годы работать, изучать, своими ногами исходить ее, останавливать точечные застройки, защищать парки от вырубок, заниматься ветхим жильем, например, которое осталось беспризорным при новом мэре. Ничего этого он не делает. Поэтому, мне кажется, у меня гораздо больше шансов выступить на этих выборах успешно.

– ​Но на выборах мэра Москвы в 2013 году вы заняли лишь 4 место...

– Когда мне говорят, что я мало процентов получил на прошлых выборах, то, извините, но я думаю, что Дмитрий Гудков в такой ситуации, которая тогда сложилась, получил бы еще меньше. А наши результаты на выборах в Госдуму сопоставимы. Он занял второе место, и я занял второе место, но у меня при этом был спойлер от партии ПАРНАС. А у Гудкова не было спойлера. У него были практически идеальные условия, если не говорить об административном ресурсе за "Единую Россию". Так этот ресурс был и у меня не менее мощным. Так что, я не понимаю таких амбиций, которые проснулись у Дмитрия Гудкова. Вот он занимался всю жизнь федеральной повесткой - пусть занимается дальше, готовится к следующим выборам в Госдуму. Почему вдруг Москва?! Почему у нас должен быть мэр по фамилии Гудков? Чем он так отличился? В чем его выдающиеся заслуги, чтобы мы его выдвинули в мэры, а москвичи за него проголосовали? Я не очень понимаю.

– ​А вы планируете принять участие в следующих выборах мэра Москвы?

– Я хотел бы подчеркнуть, что я готов к конкуренции на равных. Если Гудков хочет выдвигаться от партии "Яблоко", значит будут праймериз, где мы с ним будем на равных представлять свою программу, свой отчет о работе в Москве, свои взгляды на московские проблемы. Если он этого хочет - хорошо. Я лично к этому готов. - сказал в интервью Радио Свобода Митрохин.

Профессор университета "Высшая школа экономики" Николай Петров считает, что на данный момент шансы Дмитрия Гудкова стать зарегистрированным кандидатом в мэры российской столицы невелики. Однако, по его мнению политолога российская политическая погода переменчива. И через год-полтора все может быть по-другому

– Учитывая действующее законодательство, зарегистрироваться в качестве кандидата может только тот человек, которому по сути захочет помочь Кремль. И трудно сегодня представить себе интерес Кремля как в 2013 году, когда он заключался в том, чтобы выборы были конкурентными, когда Кремль помог Навальному зарегистрироваться. Ситуация быстро меняется. Поэтому, я думаю, что если бы выборы были сегодня, то вряд ли Дмитрию Гудкову удалось бы зарегистрироваться в качестве кандидата. Но что произойдет через полгода - трудно сказать.

– ​Партия "Яблоко, от которой Гудков шел на выборы в Госдуму, согласится ли она поддержать его на выборах мэра в 2018 году?

– Я думаю, что с учетом того, что Григорий Алексеевич Явлинский уже заявил о своем желании участвовать в президентских выборах, ситуация, когда у "Яблока" есть сильный кандидат на региональных выборах в таком важном регионе как Москва, только на пользу партии. В этом смысле, я думаю, что политически это очень осмысленно.

– ​Но у "Яблока" есть еще и Митрохин, который тоже не чужд амбиций и желания снова побороться за кресло мэра Москвы...

– ​Мне кажется, что участие Митрохина в выборах 2013 года продемонстрировало, что сам по себе он вряд ли может составить конкуренцию сильному оппозиционному кандидату, каковым тогда был Навальный, а сегодня может стать Дмитрий Гудков. Поэтому, мне кажется, что рационально для "Яблока" было бы Гудкова поддержать, хотя я не вижу особой проблемы для Гудкова идти на выборы даже без поддержки "Яблока", - отмечает политолог Николай Петров.

В Государственную думу Российской Федерации шестого созыва Дмитрий Гудков был избран в 2011 году по списку партии "Справедливая Россия". Гудков был одним из немногих депутатов, не голосовавших за скандальные законы и выражавший позицию, отличную от той, что представляло думское большинство. На выборах в депутаты Государственной Думы VII созыва Дмитрий Гудков баллотировался от партии "Яблоко" по Тушинскому одномандатному округу Москвы, однако не смог набрать необходимого числа голосов.