Президент Украины призвал ЕС усилить санкции против России

Президент Украины Пётр Порошенко призвал ужесточить санкции против России за то, что она признала документы, выдаваемые жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Порошенко заявил в ходе встречи в Киеве с Христосом Стилианидесом - членом Еврокомиссии по гуманитарным вопросам и антикризисным мерам.

По словам украинского лидера, с точки зрения международного права, решение Москвы является "элементом признания" незаконных самопровозглашённых республик в Донбассе и фактическим отказом от минского процесса. "Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций", - отметил Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Христос Стилианидес подчеркнул, что Евросоюз продолжает полностью поддерживать Украину и прилагает дипломатические усилия для того, чтобы Россия полностью выполнила свои обязательства по Минским договорённостям.

18 февраля Кремль обнародовал указ российского президента Владимира Путина о признании Россией документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на тех территориях Луганской и Донецкой областей, которые контролируют сепаратисты.