Томск: пикет в память о Немцове согласовали, но на другую дату

Городские власти Томска разрешили провести акцию в память об оппозиционере Борисе Немцове 28 февраля, сообщает ТВ2 со ссылкой на одного из организаторов пикета Григория Привалова.

Он пояснил, что заявка была подана на 26 число, но ее отклонили, так как на заявленном в ней месте уже было согласовано мероприятие прокремлевского "Национально-освободительного движения" (НОД).

Пикет в память о Немцове пройдет в Сквере жертв памяти политических репрессий у Камня Скорби. В прошлом году мэрия запретила проводить там акцию, объяснив это решение эпидемией гриппа.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. В годовщину его смерти во многих городах России проходят мероприятия, посвященные памяти оппозиционера. Зачастую городские власти отказывают организаторам в согласовании акций или предлагают другое место и время.