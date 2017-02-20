Через неделю исполнится два года со дня убийства в центре Москвы оппозиционного политика Бориса Немцова. Накануне этой даты – 26 февраля – в столице продет марш его памяти. В минувшую пятницу организационный комитет акции принял предложение мэрии Москвы о проведении шествия по прошлогоднему маршруту – по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Заявка на проведение Марша памяти Бориса Немцова 26 февраля была подана 13 февраля. Организаторы акции запросили маршрут от Славянской площади до Кадашевской набережной через Большой Москворецкий мост, где два года назад и был застрелен Борис Немцов. По этому маршруту прошло памятное шествие 1 марта 2015 года.

В четверг стало известно, что власти Москвы разрешили проведение самого Марша, но предложили иной маршрут. Говорит один из организаторов мероприятия, журналист Александр Рыклин.

– Организаторы подавали заявку на проведение марша по другому маршруту. Вам разрешили его проведение в центре, но не там, где вы планировали. Насколько вы удовлетворены таким решением московских властей?

– Отчасти удовлетворен. Но все-таки мы видим, что "марш Немцова" власти второй год подряд согласовывают. У них как-то не хватает пороху отказать заявителям в том, чтобы провести его в центре города. Они, конечно, не дают выход на мост, но они дают центр – тот маршрут, по которому мы много раз ходили вместе с Борисом. Поэтому нас это в данном случае устраивает. Мы стартуем от Пушкинской, идем по бульварам на Сахарова, а потом сворачиваем все знамена, транспаранты и спокойно с цветами идем к Немцову мосту. Так было и в прошлом году.

Марш памяти Бориса Немцова. 27 февраля 2016 года

​– Вы сказали, что будут знамена и транспаранты ... Что это будут за лозунги?

– Конечно, будут, несомненно. Просто об этом еще рано говорить.

– Уже не первый год ведутся разговоры о табличке на мосту, где был убит Борис Немцов. Сейчас там импровизированный мемориал, откуда сотрудники Гормоста периодически убирают цветы, фотографии и свечи. Будет ли одно из требований марша связано с тем, чтобы была установлена табличка?

– Сам формат марша не подразумевает резолюций и каких-то подобного рода требований. Возможно, на чьих-то транспарантах это будет. Но об этом еще рано говорить, потому что мы еще не согласовывали, не утверждали тексты головных транспарантов и основных лозунгов.

Фильм Мумина Шакирова о хранителях мемориала. Февраль 2016 года

Импровизированный мемориал на месте гибели Бориса Немцова возник почти сразу после трагедии. Инициатива гражданских активистов установить здесь знак в память о Немцове пока не стала реальностью. Один из тех, кто выступает с этой инициативой, журналист Тимофей Дзядко:

– Под обращением в мэрию Москвы по этому поводу мы собрали 30 тысяч подписей. В сентябре прошлого года мы направили это обращение. Мэрия на это ответила отпиской, что я отправлял это обращение как житель города Москвы, а простой житель с таким предложением обращаться не может. На данный момент официальный ответ отрицательный. Но мы не сидим, сложа руки, и продолжаем пытаться добиться установки таблички на месте убийства Бориса Немцова.

– Была также инициатива назвать в Москве улицу именем Бориса Немцова.

– Да, поступали такие предложения. Буквально недавно мы с одним чиновником обсуждали ситуацию. Он говорит, а зачем вам нужен знак, можно назвать улицу, сквер, еще что-то. Такой вариант тоже рассматривается, но с условием, что это будет где-то в центре города, а не на отшибе.

– Некоторое время назад чиновники правительства Москвы говорили, что это невозможно на том основании, что по городскому закону должно пройти десять лет со дня смерти человека. Правда, совсем недавно было решено назвать улицы именами Фиделя Кастро и погибшего в Турции российского посла Андрея Карлова.

– Да, верно. Но наше письмо, которое мы направили в сентябре, было вторым обращением, то есть это был второй отказ. А когда был первый, то аргументы касались закона о памятниках и прочих памятных сооружениях. Но в этом же отказе содержалась подсказка – исключение может сделать мэр города Москва и президент Российской Федерации.

– Каковы дальнейшие ваши действия в этом направлении?

– Пока публичных действий мы не планируем. В ближайшее время – это 26 февраля – мы планируем прийти на марш памяти Бориса Немцова, дойти до моста и принести туда цветы и помянуть убитого человека и политика. А что касается таблички, поговорим, когда мы сможем сказать что-то конкретное.

День рождения Бориса Немцова. Троекуровское кладбище