В Ставрополе ФСБ угрожает организатору акции памяти Немцова

В Ставрополе сотрудники Федеральной службы безопасности России пригрозили преследованием 19-летней Анастасии Антонец, организатору акции памяти Бориса Немцова. Об этом сама девушка сообщила в Фейсбуке.

По словам Антонец, сотрудники ФСБ 17 февраля приходили к ее родителям и намекали, что их дочери могут предъявить некие обвинения, если она не прекратит свою деятельность. В частности, как утверждает девушка, сотрудники спецслужбы заявили, что к ним может поступить донос на нее.

Акция памяти Бориса Немцова в Ставрополе, как ожидается, пройдет 26 февраля. Накануне в городе активисты "Молодежного яблока" провели серию одиночных пикетов у здания местного управления ФСБ в знак протеста против оказываемого на них давления.