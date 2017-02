Журналистов ряда американских СМИ не пустили на брифинг Белого дома

В США журналистов ряда крупных СМИ не допустили на регулярный брифинг Белого Дома. Администрация президента отказала в допуске на пресс-конференцию корреспондентам телеканала CNN и изданий The New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed и The Daily Mail.

По данным CNN, на брифинге присутствовали журналисты консервативных изданий Breitbart News, The Washington Times и One America News Network. Корреспонденты агентства Associated Press и журнала The Time в знак солидарности бойкотировали пресс-конференцию. Администрация президента США Дональда Трампа пока не прокомментировала ситуацию.

На прошлой неделе Трамп назвал телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа. До этого он неоднократно упрекал некоторые из них в распространении ложных новостей. На пятничной пресс-конференции глава Белого Дома заявил, что он не против прессы вообще и честную журналистику свои врагом не считает.