Во Франции сотни человек протестуют против визита Марин Ле Пен

В городе Нант на западе Франции около двух тысяч человек вышли на демонстрации против визита лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, выступающей кандидатом на выборах президента страны. Как сообщает газета Le Monde, протестующие бьют витрины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ.

На 26 февраля в городе Нант намечен предвыборный митинг Ле Пен. По итогам недавних опросов она по-прежнему лидирует в президентской гонке — за неё готовы проголосовать 26 процентов французов. На втором месте — кандидат-центрист Эманнуэль Макрон (23 процента). За ним следует правоцентрист Франсуа Фийон.

В субботу помощнику Марин Ле Пен бизнесмену Фредерику Шатийону были предъявлены обвинения в незаконном финансировании предыдущих предвыборных кампаний "Национального фронта". Ранее из-за финансового скандала резко снизилась популярность правоцентриста Фийона, который, будучи фаворитом президентской гонки, уступил первенство независимому кандидату Эммануэлю Макрону.