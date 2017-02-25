В городах России в воскресенье пройдут акции памяти Бориса Немцова

В воскресенье в городах России пройдут акции в память об оппозиционном политике Борисе Немцове, убитом два года назад в центре Москвы. Марш памяти Немцова согласован с властями российской столицы. Ожидается, что в нём будут участвовать около 30 тысяч человек.

Подобные мероприятия запланированы еще в нескольких российских городах. В Кирове активисты намерены провести пикет у стен администрации города. Власти Нижнего Новгорода акцию памяти согласовали, но попросили организаторов самостоятельно купить металлические ограждения. В Томске разрешили провести пикет, но перенесли его на 28 февраля. На воскресенье уже было запланировано мероприятие прокремлевского "Национально-освободительного движения". Мэрия Архангельска акцию памяти Немцова запретила.

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года. По версии следствия, убийство политика было заказным. Судебный процесс по этому делу продолжается. В годовщину его смерти во многих городах России проходят мероприятия, посвященные памяти оппозиционера. Зачастую городские власти отказывают организаторам в согласовании акций или предлагают другое место и время.