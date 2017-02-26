В Москве перед началом марша Немцова напали на Касьянова

В Москве неизвестный перед началом марша памяти Бориса Немцова облил зеленкой председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова.

Марш Немцова согласован с властями. Шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По последним данным "Белого счетчика", на акцию пришли более 13 тысяч человек. Радио Свобода ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции в памяти оппозиционного политика сегодня проходят во многих городах России, а также за рубежом.