В Москве у народного мемориала Немцову задержана женщина

В Москве на Большом Москворецком мосту задержана женщина, которая пришла возложить цветы к народному мемориалу Бориса Немцова. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В воскресенье в столице прошел Марш памяти Немцова. В нем приняли участие около 15 тысяч человек. После завершения согласованного с властями шествия некоторые активисты направились к месту убийства оппозиционного политика на Большом Москворецком мосту.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции памяти оппозиционного политика сегодня проходят во многих городах России, а также за рубежом.