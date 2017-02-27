Бенди-поддавки

В Архангельске в матче последнего тура второго этапа чемпионата российской Суперлиги по хоккею с мячом (бенди) случился безобразный скандал. В воскресенье иркутский клуб "Байкал-Энергия" обыграл архангельский «Водник» со счетом 11:9. Все 20 мячей были забиты хоккеистами в свои ворота во втором тайме.​

Результат матча между клубами "Водник" и "Байкал-Энергия" аннулирован, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России. "Матч, проведение которого на правах хозяина игры должен обеспечить ХК "Водник", будет переигран на нейтральном поле - в Обухово в пятницу, 3 марта, в 13:00", - говорится в сообщении. Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник уже пообещал применить к командам "жесткие меры".

Началось с того, что в нынешнем сезоне была изменена схема проведения соревнований. Команды сначала были поделены на две зоны по шесть клубов. Разыграв четырехкруговой турнир, они попадали во второй этап соревнований. Там по четыре лучших клуба из каждой зоны объединялись в первой группе и играли еще в два круга с командами другой зоны. Вся восьмерка выходила в плей-офф, при этом две худшие команды первой группы попадали не в четвертьфинал, а начинали с предварительных серий плей-офф с двумя лидерами второй группы.

Матч клубов "Водник" и "Байкал-Энергия" закрывал чемпионат в первой группе. На момент начала игры уже были известны результаты встреч остальных команд, и хоккеисты, скорее всего, решили выбрать себе соперников по матчам плей-офф.

Как это выглядело? В первом тайме встречи в Архангельске соперники по сути не предпринимали попыток поразить ворота друг друга. Уже к перерыву большая часть зрителей покинула трибуны. Во втором тайме участники матча начали соревноваться в том, кто больше поразит…. свои ворота. Главный тренер "Байкал-Энергии" Евгений Ерахтин взял тайм-аут, после чего гости девять раз подряд поразили собственные ворота! Но "Водник" ответил такой же "акцией", поразив собственные ворота 11 раз. Матч завершился со счетом 11:9 в пользу "Водника", и все остались довольны таким результатом. Хозяева остались в таблице на шестой строчке, и теперь они сыграют в четвертьфинале с "Уральским трубником", а не с заведомым лидером "Енисеем". Гости же избегут противостояния с чемпионом на стадии полуфинала, если, конечно, обыграют в четвертьфинале "Волгу".

Этот матч в своеобразные бенди-поддавки случился из-за странностей календаря и формулы чемпионата. "Водник" не собирался побеждать в этом матче, чтобы не занять в итоговой таблице пятое место, которое принесла бы команде победа над фаворитом из Иркутска. В этом случае архангелогородцы обошли бы ульяновскую "Волгу" и попали бы в четвертьфинале на красноярский "Енисей" – чемпиона России трех последних лет. В свою очередь "Байкал-Энергия" стремилась избежать победы с разницей в 12 мячей, что принесло бы ей первое место в таблице второго этапа и потенциальную встречу с "Енисеем" в полуфинале.

Коротко говоря, соперники стремились к поражению с определенным счетом, чтобы обойтись на ранних стадиях плей-офф без встречи с очень сильным соперником. В спорте так бывает – в тех случаях, когда турнир переходит из групповой стадии в стадию плей-офф. Но все же такого "праздника автогола" в российском – да, пожалуй, и в мировом спорте! – еще не было. А ведь речь идет об одном из самых главных городов бенди, который давно называется "русским хоккеем" – Архангельске. Ведь "Водник" является девятикратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка чемпионов, хотя клуб уже десять лет переживает не самые лучшие времена.

Мы хотели отработать определенную тактическую схему

Первые комментарии к матчу дали тренеры команд на послематчевой пресс-конференции.

– Мы хотели отработать определенную тактическую схему, но когда начался цирк, начали забивать в свои ворота, мы… Я ни в коем случае не хочу обвинять ни тренеров, ни ребят, – сказал наставник "Байкал-Энергии" Евгений Ерахтин.

А тренер "Водника" Игорь Гапанович отделался фразой: "Тут комментировать нечего".

Возможно, возникший резонанс приведет к серьезной реакции, хотя заседание Контрольно-дисциплинарного комитета федерации, где будет рассматриваться этот случай, перенесено на 28 февраля. Видимо, наказание последует в отношении действующих лиц матча, а не руководства федерации.

На ситуацию уже отреагировал министр спорта России Павел Колобков:

– Конечно, это удар по развитию бенди в России. Очень неприятная история, но надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что происходило на площадке. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции. Безусловно, игроки на какой-то момент забыли, что играют для зрителей, которые пришли на трибуны, для своих болельщиков. По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке, должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось.

Президент ФХМР Борис Скрынник уже в воскресенье говорил, что по матчу "Водник" – "Байкал-Энергия" будут приняты самые серьезные меры – вплоть до дисквалификации команд:

– Это очень неприятный для нас инцидент. И контрольно-дисциплинарный комитет после тщательного рассмотрения ситуации примет жесткие меры. Результат игры будет стопроцентно аннулирован, будут наложены штрафные санкции. И по отношению к отдельным членам команды – игрокам и тренерам, и к клубу – вплоть до отстранения от участия в чемпионате России.

Главный тренер сборной России Сергей Мяус прокомментировал игру возмущением:

– Это вопиющий скандальный матч. Я считаю, что виновато руководство клубов, тренеры команд, ну и игроки, которые забивают 11 мячей в свои ворота, для меня не существуют. Будет КДК, и всем, кто у участвовал в этом "перформансе", будет дана объективная оценка.

Это вопиющий скандальный матч

Клуб "Байкал-Энергия" на своем официальном сайте принес искренние извинения иркутским и архангельским болельщикам за то, что "команда оказалась втянута в этот глупый и бессмысленный фарс".

"То, что хозяева поля не были настроены на борьбу в этом матче, стало понятно еще за час до игры, когда "Водник" подал техническую заявку – в ней отсутствовали практически все ведущие хоккеисты клуба, а в резерве кроме вратаря оказался единственный игрок. На поле, собственно, произошло то, что и ожидалось. Хоккеисты "Водника", в предыдущем туре сыгравшие на равных с лидером чемпионата – хабаровским "СКА-Нефтяником", – на этот раз с первых же минут фактически уклонялись от борьбы за мяч, ведь в сложившейся турнирной ситуации им надо было не набирать более очков, чтобы выйти на более комфортного по их мнению соперника по четвертьфиналу предстоящей серии плей-офф. "Байкал-Энергия", которую в этом матче устраивал практически любой счет, приняла такую модель игры."

Это результат не до конца просчитанного календаря и формирования условий прохождения в следующий круг​

Итак, все участники матча и ответственные лица преисполнены негодования. Состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета федерации, где будет в рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции. Может быть, ближе к истине оказался губернатор Архангельской области Игорь Орлов:

– Претензии непосредственно к командам сложно предъявить. Это результат не до конца просчитанного календаря и формирования условий прохождения в следующий круг. То, что команды каким-то образом формируют себе задачу на следующий этап, это вполне нормально. Но сама подготовка системы выхода в следующий этап позволяет конструировать задачу вот таким образом".

В любом случае понятно, что матч ставит перед всеми большой вопрос: русский хоккей реально пробил дно, и потому все участники матча пошли на бессовестный "договорняк"? Либо же эти люди хотели изменить систему?