Депутат Рады предлагает передать Крым под международный контроль

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко утверждает, что его мирный план по нормализации отношений Украины и России не предполагает возможность аренды Крыма России, как об этом написала, ссылаясь на него, газета The New York Times.

На пресс-конференции в Киеве 27 февраля парламентарий заявил о необходимости ввести в аннексированном Россией Крыму временную международную администрацию либо двойной суверенитет Украины и России на "переходный период". По оценке Артеменко, это позволит Киеву "восстановить контроль над полуостровом, а не окончательно его потерять".

Обнародованная Артеменко фактически новая версия плана уже не предусматривает и вывода российских войск из Донбасса. На территории этого региона, по словам депутата, также следует ввести временную международную администрацию под эгидой ООН и ОБСЕ. Для урегулирования конфликта на востоке страны он призывает закрепить в Основном законе внеблоковый статус Украины.

Кроме того, Артеменко подтвердил, что до посещения Вашингтона летал в Москву, и сообщил, что все его поездки в российскую столицу были "согласованы с высшим руководством" Службы безопасности Украины. Впрочем, это опровергла пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Андрей Артеменко через американских посредников передал администрации США план нормализации отношений Украины и России. Документ, согласно публикации, предусматривает отмену санкций против России, вывод войск РФ из Донбасса и проведение референдума относительно передачи Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

На минувшей неделе из-за этого плана прокуратура Автономной республики Крым (действует в Киеве. – РС) возбудила уголовное дело в отношении Артеменко. Его подозревают в государственной измене. А до этого фракция Радикальной партии в Верховной Раде исключила опального парламентария из своего состава. Однако сам Артеменко настаивает, что план примирения Украины с Россией был разработан по инициативе Радикальной партии, и у него был мандат от лидера партии Олега Ляшко на поездку в США и "мирный план".