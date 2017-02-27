Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Депутат Рады предлагает передать Крым под международный контроль

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко

Смотреть комментарии

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко утверждает, что его мирный план по нормализации отношений Украины и России не предполагает возможность аренды Крыма России, как об этом написала, ссылаясь на него, газета The New York Times.

На пресс-конференции в Киеве 27 февраля парламентарий заявил о необходимости ввести в аннексированном Россией Крыму временную международную администрацию либо двойной суверенитет Украины и России на "переходный период". По оценке Артеменко, это позволит Киеву "восстановить контроль над полуостровом, а не окончательно его потерять".

Обнародованная Артеменко фактически новая версия плана уже не предусматривает и вывода российских войск из Донбасса. На территории этого региона, по словам депутата, также следует ввести временную международную администрацию под эгидой ООН и ОБСЕ. Для урегулирования конфликта на востоке страны он призывает закрепить в Основном законе внеблоковый статус Украины.

Кроме того, Артеменко подтвердил, что до посещения Вашингтона летал в Москву, и сообщил, что все его поездки в российскую столицу были "согласованы с высшим руководством" Службы безопасности Украины. Впрочем, это опровергла пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Андрей Артеменко через американских посредников передал администрации США план нормализации отношений Украины и России. Документ, согласно публикации, предусматривает отмену санкций против России, вывод войск РФ из Донбасса и проведение референдума относительно передачи Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

На минувшей неделе из-за этого плана прокуратура Автономной республики Крым (действует в Киеве. – РС) возбудила уголовное дело в отношении Артеменко. Его подозревают в государственной измене. А до этого фракция Радикальной партии в Верховной Раде исключила опального парламентария из своего состава. Однако сам Артеменко настаивает, что план примирения Украины с Россией был разработан по инициативе Радикальной партии, и у него был мандат от лидера партии Олега Ляшко на поездку в США и "мирный план".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG