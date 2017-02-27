Москва: полиция отпустила напавшего на Касьянова провокатора НОД

В Москве из полиции отпущен активист прокремлевского "Национально-освободительного движения" (НОД) Сергей Тетюев, который накануне перед началом Марша памяти Бориса Немцова облил зеленкой председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова.

Как сообщает "Эхо Москвы", полицейские отпустили Тетюева еще вчера. Был ли в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, неизвестно. Сам Тетюев утверждает, что он напал на Касьянова "по собственной инициативе".