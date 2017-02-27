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Новости

Крым: замглавы Меджлиса Ильми Умерова вызвали в ФСБ

Ильми Умеров

Ильми Умеров

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В аннексированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России вызвали на допрос заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Об этом он сам сообщил в Фейсбуке. Допрос назначен на 28 февраля.

59-летнего Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной уголовного преследования стали сказанные им в телеэфире слова: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса".

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма постановил допросить в качестве свидетеля по делу Умерова его адвоката Николая Полозова. Юрист считает, что таким образом его пытаются отстранить от дела – после допроса он не сможет представлять интересы подзащитного.

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