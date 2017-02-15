Центр "Э" прислал повестку крымскому адвокату Эмилю Курбединову

В аннексированном Россией Крыму Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э") прислал повестку адвокату Эмилю Курбединову. Об этом сам юрист сообщил в "Фейсбуке".

Адвоката обязали явиться к сотрудникам правоохранительных органов 16 февраля. Причиной вызова в повестке указано "проведение административного расследования". О каком именно деле идет речь, в документе не уточняется. Курбединов отметил, что такую же повестку сотрудники "Центра Э" прислали его коллеге – Эдему Семедляеву.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, который специализируется на политических делах. В частности, юрист представляет в суде интересы крымского журналиста, автора сайта "Крым.Реалии" Николая Семены, которого преследует ФСБ России.

26 января Курбединов был задержан в Бахчисарае. В тот же день подконтрольный России суд приговорил его к 10 суткам ареста по обвинению в "публичной демонстрации нацистской символики". Причиной для преследования адвоката стало то, что в 2013 году он сделал перепост информации о митинге "Хизб ут-Тахрир" в Симферополе.

Правозащитники международной организации Human Rights Watch ранее назвали политически мотивированными преследования адвокатов в Крыму. Помимо ареста Курбединова, они также осудили задержание на территории полуострова адвоката Николая Полозова, который защищает заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова.