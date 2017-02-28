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Новости

В Ставрополе за пикеты у здания ФСБ арестован активист "Яблока"

Кирилл Бобро (Фото со странице во "ВКонтакте")

Кирилл Бобро (Фото со странице во "ВКонтакте")

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В Ставрополе суд на трое суток арестовал руководителя местного отделения "Молодежного Яблока" Кирилла Бобро по обвинению в организации одиночных пикетов у здания регионального управления Федеральной службы безопасности России. В знак протеста Бобро объявил голодовку, сообщает "ОВД-Инфо".

Пикеты у здания ФСБ в Ставрополе прошли 18 февраля. Активисты требовали прекратить оказываемое со стороны сотрудников спецслужбы давление на организаторов согласованной с властями акции памяти Бориса Немцова.

21 и 22 февраля участники одиночных пикетов были задержаны. В отношении двух из них – Кирилла Бобро и Ивана Танского – были составлены протоколы об организации несогласованного мероприятия. Во вторник Бобро был арестован, Танского отпустили.

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