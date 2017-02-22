В Ставрополе за пикеты у здания ФСБ задержаны активисты "Яблока"

В Ставрополе полицейские задержали троих активистов "Молодежного Яблока", которые 18 февраля провели серию одиночных пикетов у здания местного управления ФСБ. Молодых людей обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия, сообщает "ОВД-Инфо".

Активисты провели пикеты у здания ФСБ в знак протеста против давления со стороны сотрудников спецслужбы на 19-летнюю Анастасию Антонец, которая выступает организатором акции памяти Бориса Немцова, запланированной в Ставрополе на 26 февраля.

Митинг памяти Немцова был заранее согласован с властями города. Однако, несмотря на это, 17 февраля сотрудники ФСБ пришли домой к родителям Антонец и пригрозили, что их дочери могут предъявить некие обвинения, если она не прекратит свою деятельность.