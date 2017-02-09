Минкульт поддержал идею отмечать День патриотизма 6 августа

Министерство культуры поддержало инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа - в годовщину введения продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Об этом говорится в ответе первого замминистра культуры Владимира Аристархова на запрос главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

В письме Аристархов отмечает, что вопрос о Дне патриотизма "целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук». В министерстве культуры также напомнили о необходимости финансово-экономического обоснования, так как празднование Дня патриотизма потребует выделения бюджетных средств.

Ранее с инициативой установить новую памятную дату обратился к руководству Госдумы президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, который также известен предложением по съемкам новой серии "Бондианы" в Крыму. В обращении в Госдуму он указывал, что установление такой даты "в день принятия указа президента России, позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление".

6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о запрете ввоза в страну продуктов из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии. Таким образом, Москва ответила на санкции, введенные в отношении нее после аннексии Крыма и вмешательства России в конфликт на востоке Украины. Позже в указ были внесены ещё несколько стран. С июля 2015 года обнаруженные в России санкционные товары начали уничтожать.

По данным Россельхознадзора, на конец января 2017 года уничтожено почти 9 тысяч тонн овощей и фруктов, а также более 300 тонн мяса, молока и сыров.