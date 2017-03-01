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Защита Зои Световой обжалует действия следователей при обыске

Зоя Светова

Зоя Светова

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Защита Зои Световой намерена обжаловать в Басманном суде и в Европейском суде по правам человека действия сделователей, которые накануне провели в квартире у правозащитницы десятичасовой обыск. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Он уточнил, что в ходе обыска были допущены существенные нарушения.

Следователи пришли в квартиру к Зое Световой во вторник в 11 утра. В обыске принимали участие не менее 10 сотрудников правоохранительных органов. ​Они просмотрели книги и документы Световой, а также скачали информацию с принадлежащих ей электронных носителей.

Как сообщила адвокат Световой Анна Ставицкая, следственные действия были санкционированы Басманным судом еще 18 января и проводились "по делу ЮКОСа и "Открытой России".

Директор Amnesty International в России Сергей Никитин назвал обыск в квартире Зои Световой "очень тревожным событием".

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