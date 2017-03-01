РПЦ: патриарх Кирилл не должен ездить на "Ладе-Калине" или трамвае

В Русской православной церкви (РПЦ) называли "пустыми" разговоры о роскошном образе жизни патриарха Кирилла.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью телеканалу RTVi заявил, что патриарх сталкивается с большими нагрузками из-за "нечеловеческого графика" и поэтому не должен ездить на "Ладе-Калине" или трамвае".

Легойда добавил, что уровень жизни патриарха Кирилла "далек от уровня даже просто очень богатого человека".

Сам патриарх Кирилл ранее заявлял о многочисленных дорогих подарках, которые он получает. При этом, по его словам, РПЦ не призывает "пренебрегать материальным фактором", однако осуждает людей, которые "приобретают ради приобретения".

В апреле 2012 года разгорелся скандал в связи с отретушированной фотографией патриарха, когда с его руки "исчезли" дорогие часы, но их отражение осталось на отполированном столе.