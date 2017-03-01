"МК" удалил заметку о причастности главы Верховного суда к репрессиям

Газета "Московский комсомолец" удалила со своего сайта новостную заметку, опубликованную ранее в среду под заголовком "Главу Верховного суда уличили в репрессиях во времена СССР". Причины удаления материала не известны. Главный редактор "МК" Павел Гусев в комментарии для интернет-издания "Медуза" заявил, что он ничего не знает о решении снять новость с сайта.

В удаленной заметке "Московского комсомольца" сообщалось, что действующий глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев в 1986 году за антисоветскую пропаганду приговорил к 5 годам ссылки Феликса Светова, отца правозащитницы Зои Световой. Эти данные накануне в Фейсбуке опубликовала организация "Международный Мемориал".

28 февраля в квартире у Зои Световой прошел обыск. Он длился 10 часов. Сотрудники правоохранительных органов объяснили свои действия расследованием по одному из дел ЮКОСа, которое было возбуждено еще в 2003 году. Российские правозащитники и деятели культуры выступили с заявлением в поддержку Световой.