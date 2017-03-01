Правозащитники и деятели культуры поддержали Светову и Абдуллаеву

Российские правозащитники и деятели культуры выступили с заявлением в поддержку сотрудницы "Отрытой России" Зои Световой и координатора проекта "ГУЛАГу нет" Елены Абдуллаевой, квартиры которых накануне обыскали сотрудники правоохранительных органов.

Сторонники Световой и Абдуллаевой считают, что действия ФСБ – это акция устрашения, а истинной причиной обысков является профессиональная деятельность пострадавших. Заявление подписали более 50 правозащитников и деятелей культуры, в том числе глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, актриса Лия Ахеджакова, писатель Лев Рубинштейн и журналист Александр Подрабинек. Полный текст обращения опубликован на сайт Colta.ru.

Обыск у Зои Световой продолжался 10 часов. Сотрудники правоохранительных органов объяснили свои действия расследованием по одному из дел ЮКОСа, которое было возбуждено еще в 2003 году. Светова намерена обратиться с жалобами в Басманный суд Москвы и в Европейский суд по правам человека.

Обыск у координатора проекта "ГУЛАГу нет" Елены Абдуллаевой, по данным СМИ, был связан с кражей мобильного телефона, в которой обвиняют сына правозащитницы. Соратники Абдуллаевой утверждают, что данное дело было сфабриковано после того, как ее сына похитили и избили сотрудники московской полиции.