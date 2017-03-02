Малайзия отменила безвизовый режим для граждан КНДР

Власти Малайзии отменили безвизовый въезд на территорию страны для граждан Северной Кореи из соображений безопасности. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Ахмад Захид Хамиди.

Начиная с 6 марта, все северокорейцы, желающие посетить Малайзию, будут обязаны получать визы.

14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был отравлен Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Мужчине набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. В причастности к убийству подозревают десять человек, четверо из них уже задержаны. Двоим подозреваемым, гражданкам Вьетнама и Индонезии, уже предъявлены обвинения. Им грозит смертная казнь. Они отрицают причастность к убийству.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР.