Россия потребовала у Франции экстрадировать экс-банкира Пугачева

Генеральная прокуратура России направило в министерство юстиции Франции запрос о выдаче бывшего банкира и бывшего члена Совета Федерации от Тувы Сергея Пугачева, сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальный представитель Генпрокуратуры напомнил, что Пугачев обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями, а ущерб от его действий превышает 90 миллиардов рублей. Он добавил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является потерпевшим по делу, подало гражданский иск на эту сумму.

В мае 2016 года АСВ добилось ареста активов Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах.

Пугачев покинул Россию по дипломатическому паспорту в 2011 году. Бывший банкир и бывший член Совета Федерации от Тувы, известный многолетней дружбой с российским президентом Владимиром Путиным, выдвинутые против него обвинения отрицает. Пугачев настаивает на том, что кампании против его банка и него лично были инициированы Кремлем с целью разрушения его бизнеса и передачи его активов в собственность государства.

