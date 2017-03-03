Однокурсник Медведева: расследование ФБК - "информационный вброс"

Один из ключевых персонажей расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о "тайной империи" премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев назвал публикацию "информационным вбросом" и "примером очевидной политической пропаганды".



Елисеев заявил газете "Ведомости", что коммерческие и некоммерческие организации, в которых он выступает "акционером, учредителем или руководителем", не связаны с главой правительства и занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью в его интересах либо в благотворительных целях.

Согласно расследованию ФБК, член совета директоров "Газпромбанка" и однокурсник Медведева возглавляет наблюдательные советы фондов "Дар" и "Соцгоспроект", которые управляют имуществом, якобы подаренным премьеру.

Ранее предполагаемый двоюродный брат главы правительства Андрей Медведев, который, по данным ФБК, задействован в коррупционных сделках премьера, назвал обвинения в адрес чиновника "вымыслом". Связь с Дмитрием Медведевым также отрицает упомянутая в расследовании итальянская винодельческая компания Fattoria della Aiola.

2 марта ФБК опубликовал расследование об элитной недвижимости Медведева в России и за рубежом, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Навальный обвинил премьер-министра в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. В правительстве отказались комментировать эту информацию, назвав ее "пропагандистским выпадом".