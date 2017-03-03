В Москве проходит пресс-конференция о правах человека в Крыму

В Москве в Сахаровском центре в пятницу проходит пресс-конференция, посвященная ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму. На повестке дня мероприятия – такие проблемы, как положение адвокатов на полуострове и предоставление эффективной юридической защиты в условиях непрекращающегося обысков и арестов.

В пресс-релизе подчеркивается, что за неполных три года с момента аннексии число политических процессов над жителями Крыма превысило показатели любого региона России.

В мероприятии принимают участие адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев, представляющие, в частности, интересы крымско-татарских активистов на полуострове. Также выступят член Московской коллегии адвокатов Каринна Москаленко и координатор "Полевого правозащитного центра в Крыму" Александра Крыленкова.