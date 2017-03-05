Литературный спецназ. Эфир в 20:05

Заявление писателя Захара Прилепина о том, что он принимает участие в боевых действиях в Донбассе, по-новому ставит вопрос об отношении культуры и войны. Является ли русская литература военной и имперской, и куда пропал ее гуманистический пафос? Гости программы - директор Левада-центра, социолог Лев Гудков, и журналист, литературный критик Анна Наринская. Эфир в 20:05.