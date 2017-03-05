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Археология

Литературный спецназ. Эфир в 20:05

Захар Прилепин

Захар Прилепин

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Зачем писатель едет на войну?

Заявление писателя Захара Прилепина о том, что он принимает участие в боевых действиях в Донбассе, по-новому ставит вопрос об отношении культуры и войны. Является ли русская литература военной и имперской, и куда пропал ее гуманистический пафос? Гости программы - директор Левада-центра, социолог Лев Гудков, и журналист, литературный критик Анна Наринская. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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