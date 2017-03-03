Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ подали новый иск в суд

Группа граждан, выступающих против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, подала новый иск к властям Петербурга о незаконности этого решения.

Один из инициаторов иска, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский рассказал, что иск был подан в Смольнинский районный суд. Ответчиком значится комитет имущественных отношений города. Вишневский заявил, что передача собора РПЦ нарушает права граждан на доступ к объекту культурного наследия.

"Интерфакс" уточнил, что заявление рассмотрит судья Татьяна Матусяк – ранее она занималась исками о демонтаже мемориальных досок Александру Колчаку и Карлу Маннергейму в Петербурге.

В конце января суд отказался принять иск инициативной группы граждан к КИО, так как в решении комитета, которое оспаривали истцы, речь шла о подготовке предложений по данному вопросу, а не о передаче собора РПЦ.

В январе 2017 года глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Это решение привело к массовым протестам в городе.

