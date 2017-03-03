Лавров: обсуждение контактов посла Кисляка напоминает "охоту на ведьм"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "охотой на ведьм" попытки выяснить, с кем из представителей администрации президента Дональда Трампа общался российский посол в США Сергей Кисляк. А скандал, разразившийся в США вокруг этих контактов, глава российского МИД сравнил с проявлениями маккартизма.

"Послы назначаются ради поддержания отношений между государствами, отношения поддерживаются в виде встреч, бесед, контактов. Могу только сослаться на цитату, которую распространили СМИ: "Все это очень похоже на охоту на ведьм", – сказал глава МИД России. Ранее "охотой на ведьм" претензии демократов к генпрокурору США Джеффу Сешнсу назвал президент США Дональд Трамп.

По словам Лаврова, если бы такой же принцип был применен к деятельности посла США в России Джона Теффта и к его контактам, то это была бы "очень веселая картина".

Ранее сообщения о контактах с Кисляком привели к отставке советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

На этой неделе газета The Washington Post сообщила, что министр юстиции и генпрокурор Джефф Сешнс, будучи сенатором, дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, но скрыл это во время слушаний в Сенате. В Демократической партии после публикации призвали Сешнса уйти в отставку. С российским послом также встречался старший советник Трампа и его зять Джаред Кушнер.

В США продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента в ноябре прошлого года.