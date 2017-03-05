Человек, который знал все

6 марта Владимиру Прибыловскому исполнился бы 61 год. Дата не круглая. Но друзья и коллеги Прибыловского считают, что это не лишний повод вспомнить о блестящем аналитике, основателе и бессменном руководителе информационно-исследовательского центра "Панорама".

В СМИ Владимира Прибыловского чаще всего представляли как политолога. Хотя по словам его коллег и друзей, сам он не считал правильным такое определение. Один из сооснователей "Панорамы", а ныне руководитель информационно-аналитического центра "СОВА" Александр Верховский говорит, что Владимир Прибыловский считал себя историком современности.

- Володя считал, что людей, которые могут придумать всякие интересные аналитические схемы, их сколько угодно, а вот людей, которые способны систематически честно собрать факты, их очень мало, потому что это очень трудоемкое и не очень благодарное занятие. И занимался он, собственно, именно этим. Прибыловский был, с одной стороны, собирателем знания, а с другой стороны, довольно ехидным комментатором, это две его стороны. Но ехидных комментаторов много, а вот такого собирателя исторического знания в современной общественной и политической жизни я даже не назову.

- Вы вместе создавали "Панораму". Какие воспоминания у вас сохранились о том времени?

По своему складу он был диссидентом и старался на все посмотреть несколько скептическим взглядом.

​- "Панорама" создавалась как самиздатовская газета в 1989 году, и жизнь, как вы понимаете, была совсем другая. Потом она уже стала информационным центром, все стало как-то несколько солиднее, вообще 90-е годы - это другое время совсем. А Володя, он в "Панораме" временами просто жил, да и все мы там проводили очень много времени, и у нас большую часть времени офис не закрывался вообще, он существовал круглосуточно. Это был такой образ жизни, а не просто работа, и тем более не просто проект.

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- О Владимире Прибыловском говорят, что он был диссидентом. Что имеется в виду?

- В начале 80-х годов он был близок к кружку так называемых молодых социалистов, было такое дело в 1982 году, ну, и вообще был как-то связан с разными диссидентскими кругами. Но, к счастью, тогда его никакие репрессии не постигли, хотя карьеру научную он тоже не смог сделать, работал в Новом Иерусалиме какое-то время. А потом уже перестройка началась.Наверное, можно сказать, что он, в принципе, по своему складу был диссидентом, он старался на все посмотреть несколько скептическим взглядом. Иногда это было смешно, иногда это приводило к конфликтам, иногда это было просто очень продуктивным аналитическим подходом, - вспоминает о Владимире Прибыловском Александр Верховский.

Меня всегда потрясала в Прибыловском его исключительная терпимость к чужому мнению к чужому образу жизни.

​Екатерина Филиппова с 1993 по 2006 год была вице-президентом информационной группы "Панорама". Сегодня она продолжает сотрудничество с "Панорамой" по отдельным проектам. Ей по роду деятельности приходилось и до сих пор приходится общаться со многими экспертами в разных областях знаний, но Владимир Прибыловский, по словам Екатерины Филипповой, был совершенно уникальным человеком.

- Это был человек, который знал все! В наш век специализации Прибыловскому можно было задать абсолютно любой вопрос, и он из той базы данных, которая была у него в голове, всегда вытаскивал что-нибудь нужное и полезное. И это была совершенно потрясающая вещь. И я к этому так привыкла, что только когда он умер, я поняла, что этого больше не будет! Кроме того, меня всегда потрясала в Прибыловском его исключительная терпимость к чужому мнению к чужому образу жизни. Его занятия, а он занимался и группировками внутри администрации президента, и националистами, и какими-то довольно маргинальными, несимпатичными левыми, - род занятий заставлял его общаться с разными людьми, - и надо сказать, при том, что с некоторыми из этих людей его взгляды на мир расходились на сто процентов, он всегда находил какую-то возможность для диалога. То есть он мог говорить с человеком совершенно противоположных взглядов, мог сохранять базовое уважение к собеседнику, не как к представителю каких-то совершенно людоедских, например, взглядов, а просто как к человеку. Это тоже было совершенно уникальное качество Владимира Прибыловского.

Он поспособствовал сбору и сохранению уникальной информации, которая без его усилия могла не попасть в поле зрения аналитиков

Человек энциклопедических знаний Прибыловский был прост и демократичен в общении. Это касалось и единомышленников и тех, кто представлял идеологию, которая не была близка Владимиру Прибыловскому. Политолог, профессор НИУ высшая школа экономики Николай Петров говорит, что Прибыловский был человеком, открытым миру.

- Он был, что называется, неформалом. Я видел его и на приемах, и в каких-то вполне формальных обстоятельствах, но не помню, чтобы видел его в пиджаке и галстуке. Обычно это был свитер, какие-то футболки, майки и так далее. И он, собственно, уделял этой внешней, формальной стороне значительно меньше внимания, чем многие из его коллег. При этом он был человеком легким, веселым, остроумным, часто бывал душой компании, и, в отличие от многих, был человеком, который не просто был способен к коллективной работе, но и запустил большое количество общих, совместных проектов. То есть он никогда, как мне кажется, не был человеком, что называется "в раковине", а наоборот, был человеком, открытым миру.

- По вашему мнению, что потеряло профессиональное сообщество с уходом Владимира Прибыловского?

- С уходом Володи такого рода людей, которые могли бы, как он, держать в голове колоссальное количество информации, ее собирать, мотивировать и предлагать в пользование, фактически нет. Есть люди, которые занимаются производством первичного знания, и к таковым относился Прибыловский, и есть люди, которые занимаются комментариями того знания, которое добыто другими. Володя был человеком, который обеспечивал большой поток первичного материала, и в этом смысле он называл себя политологом и историографом, человеком, который не просто запустил много очень важных и полезных проектов, но и способствовал сбору и сохранению уникальной информации, которая, вообще говоря, без его усилия могла бы пропасть или вообще не попасть в поле зрения аналитиков. И в этом смысле его роль была уникальной, - отмечает Николай Петров.

"Панорама" уже год живет без Владимира Прибыловского и 6 марта отметит второй день рождения в отсутствие именинника. О том, как живет детище Прибыловского без своего создателя и бессменного руководителя, Радио Свобода рассказал заместитель главного редактора информационного агентства "Панорама" Григорий Белонучкин:

- В лице остальных соучредителей, которые в последнее время от "Панорамы" отошли, она объявила о прекращении своего существования в прежнем виде, в котором она сложилась в 1989 году. Но под тем же названием продолжает существовать информационное агентство - это не НКО, это СМИ. И оно продолжает публиковать новости, но, в общем, прямо скажем, законодательные ограничения, наложенные на НКО, сильно нас подкосили. То есть мы зарабатываем в основном непрофильной деятельностью - информационными справками, а само по себе информационное агенство бесприбыльное, потому что оно просто размещает новости в интернете. И постепенно это превращается из работы в хобби для тех, кто еще остался в "Панораме".

- А как бы отнесся к этому сам Владимир Валерьянович?

- Он в какой-то мере, как и я, был фаталистом. Он видел, что за ангажированную информацию платят. За достоверную информацию платят в том случае, если эта достоверная информация делается в одном экземпляре, и если заказчик ее получает, но никто другой ее не видит. За публичное распространение достоверной и нетенденциозной информации платить не готов никто. Если бы был, может быть, развитый рынок, который бы обеспечивал самоокупаемость СМИ, которым верят, ситуация для "Панорамы" была бы другой. А сейчас окупаться может либо работа, связанная с каким-то политическим движением, то есть на краутфандинге, либо информация, которая содержит в себе какой-то подтекст, проводит какую-то идею. В чистом виде репортерство возможно было на гранты, которые запрещены теперь.

- Вы были одним из тех, кто завершал работу над книгой Владимира Прибыловского "Вокруг Путина". Она вышла уже после его ухода. Можно ли эту книгу назвать неким постскриптумом к тому множеству других книг, которые написал Владимир Валерианович?

В компьютере Владимира Прибыловского после его смерти мы нашли незаконченные тексты биографических справочников, которые касаются Донецкой и Луганской республик.

- Это было бы слишком узко - говорить, что эта книга постскриптум, потому что Владимир рассматривал тех, кто описан в ней, - то есть в основном кооператив "Озеро" и другие группировки, приближенные к Путину, - как некую часть современной российской элиты, а не единственную решающую ее силу. В этой книге несколько десятков биографий... Если бы эту книжку писал Владимир, она была бы немножко другой, это была бы более аналитическая работа о сравнительном влиянии всех описанных группировок и взаимоотношениях между ними. Но так как мы уже доделывали книгу без него, получились в чистом виде биографии. Вообще, любимой темой Владимира был русский национализм. Он разбирался в разнообразных группировках и о них он писал до последнего времени. А в компьютере Владимира Прибыловского после его смерти мы нашли незаконченные тексты биографических справочников, которые касаются так называемых Донецкой и Луганской республик.

​- Каким вы видите существование "Панорамы" в дальнейшем и что еще из начатого Владимиром Прибыловским собираетесь завершить?

- Когда руководители "Панорамы" подвели черту под ее существованием с 1989 года по 2016 год, они одновременно объявили, что передают в общественное достояние все три сотни книжек, справочников, которые были написаны за это время, и если получится технически, то еще и базу данных, которую Владимир заполнял практически в одиночку до последнего дня своей жизни. Книжки мы потихоньку начинаем сканировать и выставлять в интернет. В этих книгах, хотя они изданы 20-25, самое позднее 11 лет назад, малотиражных справочниках, которые есть только в крупных библиотеках и у тех, кто их тогда покупал, есть информация о многих людях, которые продолжают вполне активно существовать в политике, но многие из них сейчас стремятся как-то заретушировать свою траекторию движения к властным структурам. Если вы заглянете на сайт какого-нибудь депутата Государственной Думы, который успел побывать и в руководстве "Яблока", или может быть, в СПС, в "Отечестве", вы ничего этого о нем не узнаете. Может сложится впечатление, что он как вышел из пеленок или из КПСС, так и оказался в "Единой России", а никакой конкурентной политики, никакой политической борьбы в стране не было, а если и была, то эти люди стараются забыть о том, что они были ее активными участниками и занимали другую позицию и высказывали иные взгляды много лет назад, - говорит заместитель главного редактора агентства "Панорама" Григорий Белонучкин.