Ле Пен отказалась до выборов идти в суд по делу о фиктивном трудоустройстве

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен отказалась до завершения избирательной кампании явиться на допрос по делу о фиктивном найме двух помощников и растрате денежных средств Европарламента.

Как сообщает агентство Франс-Пресс, суд планирует предъявить Ле Пен обвинения в мошенничестве. Ее подозревают в фиктивном трудоустройстве подруги и телохранителя на должность помощников депутата Европарламента. Ле Пен должна была возместить в общей сложности более 300 тысяч евро, но не сделала этого. В настоящее время Европарламент удерживает половину заработной платы политика.

На этой неделе Ле Пен была лишена депутатской неприкосновенности из-за фотографий казней исламистов, которые она разместила в социальных сетях. После этого она оказалась открыта для уголовного преследования.

По итогам недавних опросов (1 марта), в президентской гонке лидирует Марин Ле Пен (26 процентов голосов), за ней следует кандидат-центрист Эманнуэль Макрон (23 процента), на третьем месте – правоцентрист Франсуа Фийон.